E-commerce rural: plataforma promete impulsionar produção e aumentar vendas do campo Iniciativa pretende facilitar a venda de queijos, cafés e cachaças de Minas Gerais

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Emater lançou a plataforma "É do Campo" para facilitar a venda direta de produtos da agricultura familiar em Minas Gerais.

O objetivo é valorizar o trabalho rural e expandir as vendas de queijos artesanais, cafés especiais e cachaças.

A plataforma reduz intermediários, permitindo preços justos diretamente ao consumidor final.

Os produtos seguem rigorosos padrões de qualidade e inspeção, garantindo segurança e tradição na produção. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) lançou a plataforma “É do Campo” para facilitar a comercialização dos produtos da agricultura familiar em Minas Gerais. A ferramenta elimina intermediários, permitindo que os produtores vendam diretamente ao consumidor final por preços justos.

A iniciativa pretende valorizar o trabalho rural e expandir o alcance de itens como queijos artesanais, cafés especiais e cachaças para todo o Brasil.

Com um manejo cuidadoso e seguindo protocolos de bem-estar animal, os produtores locais conseguem escoar a produção por meio da ferramenta digital. Na prática, as vacas da raça Jersey são alimentadas com um capim rico em proteínas para garantir uma produção leiteira.

O leite gerado, por exemplo, é utilizado na fabricação de queijos cremosos devido ao seu alto teor de gordura. Após passarem pelo processo tradicional nas queijarias, desde a ordenha até a maturação, os queijos são inspecionados pelo IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária) e seguem padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura para venda.

