E-commerce rural: plataforma promete impulsionar produção e aumentar vendas do campo
Iniciativa pretende facilitar a venda de queijos, cafés e cachaças de Minas Gerais
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) lançou a plataforma “É do Campo” para facilitar a comercialização dos produtos da agricultura familiar em Minas Gerais. A ferramenta elimina intermediários, permitindo que os produtores vendam diretamente ao consumidor final por preços justos.
A iniciativa pretende valorizar o trabalho rural e expandir o alcance de itens como queijos artesanais, cafés especiais e cachaças para todo o Brasil.
Com um manejo cuidadoso e seguindo protocolos de bem-estar animal, os produtores locais conseguem escoar a produção por meio da ferramenta digital. Na prática, as vacas da raça Jersey são alimentadas com um capim rico em proteínas para garantir uma produção leiteira.
O leite gerado, por exemplo, é utilizado na fabricação de queijos cremosos devido ao seu alto teor de gordura. Após passarem pelo processo tradicional nas queijarias, desde a ordenha até a maturação, os queijos são inspecionados pelo IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária) e seguem padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura para venda.
