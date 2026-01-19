Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Inauguração de frigorífico abatedor é marco na agricultura familiar de Porto Velho

O projeto facilitará a criação de aves nas propriedades de pequenos produtores, como Cinturão Verde e Bacia Leiteira

Agronegócios|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Porto Velho inaugura seu primeiro frigorífico abatedor de aves, impactando a agricultura familiar.
  • A nova estrutura, construída com recursos próprios, pode abater até 8 mil aves por dia.
  • Frigorífico permitirá que pequenos produtores, como da região Cinturão Verde, possam abater e processar suas aves de acordo com normas sanitárias.
  • O projeto promete gerar novas oportunidades de renda para famílias envolvidas na agricultura familiar na cidade.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A vida de agricultores familiares de Porto Velho, em Rondônia, vai mudar com a chegada do primeiro frigorífico abatedor de aves na cidade. Há cerca de dez anos, os produtores entregavam frangos vivos para os programas sociais, mas com mudanças na legislação federal, a entrega passou a ser permitida apenas com abate e embalagem dentro das normas sanitárias.

O frigorífico foi construído com recursos próprios e tem capacidade para abater até 8.000 aves por dia. Quando for inaugurado, contará com alojamento de 10 mil pintinhos, que devem ser abatidos em cerca de 40 dias.


O modelo adotado vai facilitar a criação de aves nas propriedades de pequenos produtores, como Cinturão Verde e Bacia Leiteira. Depois, tudo será abatido e processado no frigorífico.

O vice-presidente da Agrobom, Silvio Mário, diz em entrevista ao Record News Rural que o projeto foi um marco na agricultura familiar dentro de Porto Velho. “Essa realização desse trabalho vai gerar oportunidade de renda para muitas famílias”, afirma.

Search Box

Busque no R7

 

Agricultura familiar

Porto Velho

Record News Rural

Agricultura

PlayPlus

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.