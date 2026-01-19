Inauguração de frigorífico abatedor é marco na agricultura familiar de Porto Velho O projeto facilitará a criação de aves nas propriedades de pequenos produtores, como Cinturão Verde e Bacia Leiteira

A nova estrutura, construída com recursos próprios, pode abater até 8 mil aves por dia.

Frigorífico permitirá que pequenos produtores, como da região Cinturão Verde, possam abater e processar suas aves de acordo com normas sanitárias.

O projeto promete gerar novas oportunidades de renda para famílias envolvidas na agricultura familiar na cidade.

A vida de agricultores familiares de Porto Velho, em Rondônia, vai mudar com a chegada do primeiro frigorífico abatedor de aves na cidade. Há cerca de dez anos, os produtores entregavam frangos vivos para os programas sociais, mas com mudanças na legislação federal, a entrega passou a ser permitida apenas com abate e embalagem dentro das normas sanitárias.

O frigorífico foi construído com recursos próprios e tem capacidade para abater até 8.000 aves por dia. Quando for inaugurado, contará com alojamento de 10 mil pintinhos, que devem ser abatidos em cerca de 40 dias.

O modelo adotado vai facilitar a criação de aves nas propriedades de pequenos produtores, como Cinturão Verde e Bacia Leiteira. Depois, tudo será abatido e processado no frigorífico.

O vice-presidente da Agrobom, Silvio Mário, diz em entrevista ao Record News Rural que o projeto foi um marco na agricultura familiar dentro de Porto Velho. “Essa realização desse trabalho vai gerar oportunidade de renda para muitas famílias”, afirma.

