Pesquisa gera novos rótulos de vinhos para celebrar 90 anos de campo experimental em Minas Gerais
Diversos tipos de madeira foram usados para fazer o envelhecimento da bebida no campo da Epamig
A Epamig (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais) lançou uma série especial de rótulos de vinhos para comemorar os 90 anos do campo experimental de viticultura e enologia de Caldas, no sul de Minas Gerais. Os produtos fazem parte das edições Madeiras Brasileiras e Maceração Carbônica e utilizam métodos inovadores que valorizam a produção local.
Os novos rótulos utilizam diferentes tipos madeiras do Brasil no processo de envelhecimento dos vinhos. Entre as opções estão madeira de amburana, jequitibá-rosa e castanheira, e cada tipo oferece características únicas ao vinho. O experimento começou como pesquisa científica, mas surpreendeu pelo resultado inédito na viticultura local. Os rótulos têm produção limitada e estão disponíveis para compra diretamente no campo experimental da marca.
Um dos destaques é um syrah produzido através da técnica de maceração carbônica. Neste método, cachos inteiros da uva são colocados em tanques com gás carbônico por cerca de 25 a 30 dias. A fermentação ocorre dentro da baga, um tipo de uva, pela ação das enzimas naturais da fruta, resultando em compostos aromáticos únicos.
