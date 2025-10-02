Pesquisa inédita no Brasil transforma resíduo da cana-de-açúcar em produto ambiental de alto valor agregado Estudo com nanotecnologia propõe novo uso da vinhaça e contribui para práticas mais ecológicas

Resíduo apresenta elevado potencial de aplicação como catalisador na indústria Reprodução/Record News - 02.10.2025

Um estudo pioneiro no Brasil pode elevar um dos principais poluentes da cadeia produtiva da cana-de-açúcar em um produto de alto valor agregado: a vinhaça. O resíduo apresenta grande potencial de aplicação como catalisador na indústria e surge como alternativa inovadora para o monitoramento hídrico.

Em entrevista ao Record News Rural desta quinta-feira (2), Ailton Terezo, pesquisador do INCT Nano Agro (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanotecnologia para Agricultura Sustentável), destaca a importância da conversão de substâncias poluentes em soluções tecnológicas voltadas à preservação ambiental.

“Estamos com um objetivo central em sustentabilidade da agricultura, daí usamos esses nanocarbonos para promover o desenvolvimento de uma agricultura de menor impacto, de menor consumo de carbono”, afirma o especialista.

Terezo também pontua que um dos objetivos é transformar o estudo em empreendimentos de alta rentabilidade. “Nós temos que encontrar caminhos para tirar o conhecimento de dentro das universidades e transformar isso em negócios de impacto”, explica o pesquisador.

