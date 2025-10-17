‘Pôneiterapia’: minianimais ajudam homem a superar depressão Marcos Lacerda encontrou novo propósito com criação dos bichinhos para transformar a saúde física e mental de crianças

Os benefícios são sentidos não só por Marcos, mas também pelas crianças e familiares que interagem com os animais.

Dóceis, pequenos e fofos, os pôneis se tornaram luz em meio aos tempos de depressão na vida de Marcos Lacerda. Desde criança, ele sempre teve paixão pelos animais, mas foi há oito anos que decidiu transformar esse amor em profissão.

“Eu tinha uma empresa, que eu vendi num período da depressão, e fui para minha casa em Gravatá. Decidi comprar esses animais e eu comecei a ter um processo de melhora absurda”, lembra.

O impacto foi tão grande que o criador quis compartilhar essa experiência com outras pessoas, especialmente jovens, usando os equinos como aliados para promover saúde física e emocional. Hoje, ao lado da esposa, a fazendinha conta com 25 minianimais, que já beneficiaram cerca de 2.000 crianças.

Especialista afirma que interação com animais ajuda a diminuir ansiedade Reprodução/Record News - 17.10.2025

Segundo a pedagoga Deyze França, que está prestes a concluir o curso de psicologia, essa interação com a natureza faz bem e costuma ser muito procurada no tratamento de crianças com necessidades especiais. “A terapia com os animas faz com que diminua o nível de ansiedade e também com que trabalhe na parte cognitiva”, aponta.

Joelson Ferreira, cuidador que lida com animais desde a infância, vê mudanças em sua vida e na dos filhos. “Quando eu estou no meio dos meus animais, sinto que o estresse vai embora. Não só eu como minha filha, meu filho também. O filho gosta, mas assim, mais raiz mesmo é a menina, que sempre está ali comigo e eu sinto que ela é igual a mim”, conta.

