Prazo de entrega de declaração do ITR 2025 termina nesta terça-feira (30)
Proprietários rurais que não apresentarem declaração do Imposto Territorial Rural podem receber multas
Termina nesta terça-feira (30) o prazo de entrega do ITR (Imposto Territorial Rural). Proprietários de sítios, fazendas ou qualquer tipo de propriedade rural devem enviar suas declarações até o último dia útil deste mês. O não cumprimento desse prazo pode resultar em multas.
Desde agosto, está disponível um novo sistema online que facilita a entrega das informações sem necessidade de instalação de programas adicionais. A expectativa é que mais proprietários utilizem essa ferramenta devido ao crescente acesso à internet nas áreas rurais.
A declaração exige dados sobre o tamanho da propriedade e detalhes como áreas de preservação e plantio. Essas informações são essenciais para calcular corretamente o valor do imposto devido.
