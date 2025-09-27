Prazo de entrega de declaração do ITR 2025 termina nesta terça-feira (30) Proprietários rurais que não apresentarem declaração do Imposto Territorial Rural podem receber multas Agronegócios|Do R7 27/09/2025 - 17h45 (Atualizado em 27/09/2025 - 17h48 ) X (Twitter)

Proprietários rurais devem entregar a declaração do IPR de 2025 até 30 de setembro Reprodução/Record News - 27.09.2025

Termina nesta terça-feira (30) o prazo de entrega do ITR (Imposto Territorial Rural). Proprietários de sítios, fazendas ou qualquer tipo de propriedade rural devem enviar suas declarações até o último dia útil deste mês. O não cumprimento desse prazo pode resultar em multas.

Desde agosto, está disponível um novo sistema online que facilita a entrega das informações sem necessidade de instalação de programas adicionais. A expectativa é que mais proprietários utilizem essa ferramenta devido ao crescente acesso à internet nas áreas rurais.

A declaração exige dados sobre o tamanho da propriedade e detalhes como áreas de preservação e plantio. Essas informações são essenciais para calcular corretamente o valor do imposto devido.

