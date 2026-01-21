Logo R7.com
São Paulo lidera produção de alface com tecnologia hidropônica

Estado investe no método para atender demanda crescente pela hortaliça

Agronegócios|Do R7, com RECORD NEWS

O estado de São Paulo se destaca como o maior produtor e consumidor nacional de alface no Brasil. Em 2025, a região produziu mais de 220 mil toneladas da folha, movimentando quase R$ 1 bilhão na economia. Para suprir essa demanda, os produtores têm adotado tecnologias como a hidroponia.

A prática permite o cultivo do vegetal sem solo, utilizando estufas que protegem as plantas das condições climáticas adversas e pragas do solo. As raízes ficam submersas em canos de PVC com uma solução nutritiva que promove o crescimento saudável da planta através da fertirrigação.


Essa técnica é utilizada em locais como Ribeirão Preto, no interior do estado, onde as hortas urbanas estão ganhando espaço. Paulo Pereira, que é agricultor, realiza a prática há cerca de 10 anos, e produz seis tipos de alface no local.

