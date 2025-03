Pistoleiro do PCC é preso em Manaus, acusado de diversos assassinatos Janilson, com nove processos por homicídios, foi capturado durante jogo de futebol e é ligado a crimes do crime organizado

Amazonas Record|Do R7 31/03/2025 - 10h48 (Atualizado em 31/03/2025 - 10h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share