Apple perde liderança do mercado de smartphones: entenda o impacto no cenário global

Alto contraste

A+

A-

As vendas do iPhone recuaram quase 10% no primeiro trimestre do ano, acima do projetado pela Apple, resultado principalmente da queda nas vendas do modelo no mercado chinês. No mesmo período, Xiaomi e outras marcas chinesas baratas registraram um rápido crescimento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Publicidade

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.