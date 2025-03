Praia de Stella Maris em Salvador (BA) tem alto índice de afogamentos fatais em 2025 Proximidade com o mar aberto torna praia perigosa para banhistas Bahia no Ar|Do R7 18/03/2025 - 12h17 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h17 ) twitter

A praia de Stella Maris, em Salvador (BA), é conhecida por suas fortes correntezas e riscos de afogamento. Recentemente, um turista de 82 anos faleceu após ser resgatado.

Kailani Dantas, coordenador da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), destaca a importância de precauções, como verificar a presença de salva-vidas e sinalizações de perigo.

Com 68 ocorrências de resgates este ano, a conscientização sobre os riscos é crucial. Recomenda-se evitar entrar no mar acima do umbigo e não tentar resgates sem segurança.

A falta de sinalização devido a furtos também é um problema que coloca banhistas em risco.