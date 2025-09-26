Desmatamento na Mata Atlântica recua 42% no primeiro trimestre de 2025 Área afetada caiu de 14 mil para cerca de 8.100 hectares; apesar da redução, extensão corresponde a cerca de 8.000 campos de futebol Meio Ambiente|Do R7 26/09/2025 - 19h55 (Atualizado em 26/09/2025 - 19h55 ) X (Twitter)

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Google News

Link de compartilhamento

Alto contraste

A+

A-

Desmatamento cai na Mata Atlântica, mas área devastada ainda equivale a 8.000 campos de futebol Reprodução/Record News - 26.09.2025

O desmatamento na Mata Atlântica recuou 42% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período em 2024. De 14 mil, a área afetada caiu para cerca de 8.100 hectares. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (26) pela Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com a MapBiomas e a Arcplan.

Apesar da queda, o resultado ainda é uma preocupação — uma vez que a extensão corresponde a cerca de 8.000 campos de futebol. A redução também é vista com cautela devido aos números registrados no ano passado. A diminuição de 55% verificada no primeiro semestre foi seguida de vários aumentos na outra metade de 2024, o que resultou em estabilidade no desmatamento.

A Fundação chama a atenção para tentativas de enfraquecimento da Lei da Mata Atlântica por parte do Congresso e cita o chamado PL da devastação. A ONG ainda lembra que o Brasil precisa apresentar resultados concretos no combate ao desmatamento na COP30, que vai acontecer em novembro no Pará.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!