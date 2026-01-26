Entenda a importância da educação ambiental na formação de crianças e jovens Em 26 de janeiro é celebrado o Dia Mundial da Educação Ambiental, que visa promover a conscientização em relação aos problemas climáticos

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Dia Mundial da Educação Ambiental é celebrado em 26 de janeiro, instaurado pelas Nações Unidas em 1975.

A data visa promover a conscientização sobre problemas climáticos e incentivar práticas sustentáveis.

Isvilaine Silva destaca a importância da educação climática para crianças e jovens, formando cidadãos conscientes de seu papel no cuidado do planeta.

Escolas com alimentação saudável, como agricultura familiar, contribuem para a educação ambiental, integrando práticas sustentáveis nos projetos educacionais.

O Dia Mundial da Educação Ambiental é celebrado nesta segunda-feira (26). A data foi instituída em 1975 pelas Nações Unidas visando promover a conscientização em relação aos problemas climáticos e incentivar práticas sustentáveis. A ideia é usar o viés educativo para informar a população sobre questões que afetam diretamente a saúde do planeta.

Em entrevista ao Hora News, Isvilaine Silva, assessora de engajamento e mobilização do Observatório do Clima, explica que a educação climática vem no sentido de entender o que aconteceu e o que está acontecendo com o meio ambiente e o que cada pessoa, em um ciclo pequeno de vida, pode mudar. E faz considerar mudanças maiores, “pensando no governo, pensando em organizações, pensando em Estado brasileiro também”, completa.

Dia Mundial da Educação Ambiental visa informar sobre questões que afetam a saúde do planeta Reprodução/Record News

E é sempre importante incluir crianças e jovens neste debate “porque a educação climática na infância, começa a fazer com que a criança se entenda como cidadão, como um ser pertencente ao mundo que deve cuidar dele também”, diz Isvilaine.

Segundo a assessora, há ainda uma vertente dessa educação que pode aparecer no dia a dia dos estudantes, mesmo fora da sala de aula. “Hoje, nas escolas que têm uma alimentação mais energética, mais saudável, com agricultura familiar, isso também cresce o número de compostos, de cascas, de alimento, isso pode se tornar algo da educação ambiental também, tanto nas escolas, como em projetos”, defende.

