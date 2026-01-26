Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Meio Ambiente


Entenda a importância da educação ambiental na formação de crianças e jovens

Em 26 de janeiro é celebrado o Dia Mundial da Educação Ambiental, que visa promover a conscientização em relação aos problemas climáticos

Meio Ambiente|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O Dia Mundial da Educação Ambiental é celebrado em 26 de janeiro, instaurado pelas Nações Unidas em 1975.
  • A data visa promover a conscientização sobre problemas climáticos e incentivar práticas sustentáveis.
  • Isvilaine Silva destaca a importância da educação climática para crianças e jovens, formando cidadãos conscientes de seu papel no cuidado do planeta.
  • Escolas com alimentação saudável, como agricultura familiar, contribuem para a educação ambiental, integrando práticas sustentáveis nos projetos educacionais.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O Dia Mundial da Educação Ambiental é celebrado nesta segunda-feira (26). A data foi instituída em 1975 pelas Nações Unidas visando promover a conscientização em relação aos problemas climáticos e incentivar práticas sustentáveis. A ideia é usar o viés educativo para informar a população sobre questões que afetam diretamente a saúde do planeta.

Em entrevista ao Hora News, Isvilaine Silva, assessora de engajamento e mobilização do Observatório do Clima, explica que a educação climática vem no sentido de entender o que aconteceu e o que está acontecendo com o meio ambiente e o que cada pessoa, em um ciclo pequeno de vida, pode mudar. E faz considerar mudanças maiores, “pensando no governo, pensando em organizações, pensando em Estado brasileiro também”, completa.


Dia Mundial da Educação Ambiental visa informar sobre questões que afetam a saúde do planeta Reprodução/Record News

E é sempre importante incluir crianças e jovens neste debate “porque a educação climática na infância, começa a fazer com que a criança se entenda como cidadão, como um ser pertencente ao mundo que deve cuidar dele também”, diz Isvilaine.

Segundo a assessora, há ainda uma vertente dessa educação que pode aparecer no dia a dia dos estudantes, mesmo fora da sala de aula. “Hoje, nas escolas que têm uma alimentação mais energética, mais saudável, com agricultura familiar, isso também cresce o número de compostos, de cascas, de alimento, isso pode se tornar algo da educação ambiental também, tanto nas escolas, como em projetos”, defende.

Search Box

Busque no R7

 

Crianças

Educação

Meio ambiente

Clima

Agricultura familiar

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.