Nova lei incorpora educação ambiental e biodiversidade como obrigatórias nas escolas
Ativista pontua os desafios que mantêm a educação climática praticamente estagnada
A lei 14.926 que inclui mudança climática e biodiversidade na educação ambiental estabelece que, a partir de 2025, as escolas deveriam estimular estudantes a participar de ações de prevenção e diminuição das mudanças climáticas.
O objetivo da inclusão dos novos temas na lei é garantir que os projetos pedagógicos, na educação básica e no ensino superior, contem com atividades relacionadas aos riscos e emergências socioambientais e a outros aspectos relacionados à questão ambiental e climática.
Neste último fim de semana, a ativista que se tornou uma das principais líderes climáticas brasileira, Graça Carlos, recebeu das mãos do ex-vice-presidente americano Al Gore um prêmio em razão justamente do seu compromisso com a defesa do clima que levou à implementação da educação climática como política pública no Ceará.
O prêmio é concedido pelo Climate Reality Project, organização fundada por Al Gore em 2006.
A ideia, segundo ela, é incluir a educação climática como tema transversal em todas as escolas públicas do Ceará. E, claro, criar um modelo que possa ser copiado e replicado em outras regiões do país.
A questão é que, apesar de todo o esforço em tornar esse projeto uma lei, na prática, o que se vê ainda são tentativas frustradas de fazer com que alunos avancem sobre temas que vão além da antiga educação ambiental.
O que precisa ser feito e rápido é incluir o enfrentamento à crise climática com todos seus efeitos e causas; bem como familiarizar esses estudantes com temas ligados a transição energética limpa e justa.
Confira a seguir uma entrevista exclusiva com a líder climática que palestrou no Climate Reality Project, realizado no Rio de Janeiro.
O evento também ofereceu um treinamento para a formação de outros líderes climáticos no país que possam lutar pela causa, cobrando das autoridades medidas preventivas e projetos sustentáveis, que minimizem os efeitos da crise climática e evitem com que enchentes como a do Rio Grande do Sul se repitam por aqui.
