Nova lei incorpora educação ambiental e biodiversidade como obrigatórias nas escolas Ativista pontua os desafios que mantêm a educação climática praticamente estagnada Fiscal do Clima|Luiza Zanchetta 19/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A lei 14.926 torna a educação ambiental e a biodiversidade obrigatórias nas escolas a partir de 2025.

O objetivo é integrar temas de mudanças climáticas e emergências socioambientais aos projetos pedagógicos.

A ativista Graça Carlos recebeu um prêmio de Al Gore por seu trabalho na educação climática no Ceará.

Apesar dos avanços, há desafios significativos na implementação efetiva da educação climática nas escolas.

Lei 14.926 inclui mudança climática e biodiversidade como parte do currículo obrigatório das escolas brasileiras Fernando Frazão/Agência Brasil - 25.11.2024

A lei 14.926 que inclui mudança climática e biodiversidade na educação ambiental estabelece que, a partir de 2025, as escolas deveriam estimular estudantes a participar de ações de prevenção e diminuição das mudanças climáticas.

O objetivo da inclusão dos novos temas na lei é garantir que os projetos pedagógicos, na educação básica e no ensino superior, contem com atividades relacionadas aos riscos e emergências socioambientais e a outros aspectos relacionados à questão ambiental e climática.

Neste último fim de semana, a ativista que se tornou uma das principais líderes climáticas brasileira, Graça Carlos, recebeu das mãos do ex-vice-presidente americano Al Gore um prêmio em razão justamente do seu compromisso com a defesa do clima que levou à implementação da educação climática como política pública no Ceará.

O prêmio é concedido pelo Climate Reality Project, organização fundada por Al Gore em 2006.

Graça Carlos recebe das mãos do ex-vice-presidente americano Al Gore prêmio pela implementação da educação climática como política pública no Ceará Divulgação/ The Climate Reality Project

A ideia, segundo ela, é incluir a educação climática como tema transversal em todas as escolas públicas do Ceará. E, claro, criar um modelo que possa ser copiado e replicado em outras regiões do país.

A questão é que, apesar de todo o esforço em tornar esse projeto uma lei, na prática, o que se vê ainda são tentativas frustradas de fazer com que alunos avancem sobre temas que vão além da antiga educação ambiental.

O que precisa ser feito e rápido é incluir o enfrentamento à crise climática com todos seus efeitos e causas; bem como familiarizar esses estudantes com temas ligados a transição energética limpa e justa.

Entrevista

Confira a seguir uma entrevista exclusiva com a líder climática que palestrou no Climate Reality Project, realizado no Rio de Janeiro.

‌



O evento também ofereceu um treinamento para a formação de outros líderes climáticos no país que possam lutar pela causa, cobrando das autoridades medidas preventivas e projetos sustentáveis, que minimizem os efeitos da crise climática e evitem com que enchentes como a do Rio Grande do Sul se repitam por aqui.

