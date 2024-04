1ª Feira do Varejo do DF reúne lojistas, fornecedores e indústrias em Brasília Evento teve 1.200 visitantes no primeiro dia e a expectativa é que público chegue a duas mil pessoas nesta terça

Expovar reúne lojistas e fornecedores em Brasília (Reprodução/R7 - 30.04.2024/Reprodução/R7 - 30.04.2024)

A Expovar, primeira Feira do Varejo de Brasília, reuniu, na segunda-feira (29) e terça-feira (30), representantes de lojistas, fornecedores e indústrias nacionais e multinacionais para trazer mais serviço e oportunidades de mercado para o DF. Organizado pela Estrela Distribuição e Suprema Distribuidora, o evento reuniu cerca de 1.200 pessoas no primeiro dia e a expectativa para o segundo é de duas mil pessoas.

Para Carlos Santana, diretor da Estrela Distribuição e um dos idealizadores da Expovar, o objetivo do evento é criar um vínculo entre o varejista do DF e a indústria fornecedora. “Sem esse elo, a indústria não consegue chegar no pequeno e no médio varejo. Essa é a nossa função”, explica. Confira abaixo a entrevista concedida ao R7.

A Expovar contou com a participação de 110 indústrias, 20 distribuidoras e cerca de 25 indústrias prestadoras de serviço de logística, de software e de consultoria tributária.

O vice-governadora Celina Leão (Progressistas) prestigiou a Expovar na segunda e disse que o evento é importante pois os “comerciantes vão ter um local pra conhecer marcas e fazer networking”.

Santana acredita que Brasília tem um “potencial enorme” que pode ser explorado e a expectativa é que a segunda edição seja ainda maior. “Eu tenho certeza que no ano que vem, a gente consegue trazer mais de 200 indústrias, dobrar os prestadores de serviço e vamos agregar até os bancos”, relata.