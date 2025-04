Acompanhe ao vivo a sessão da CCJ do Senado que analisa PEC do fim da reeleição Texto fixa os mandatos de cargos no Poder do Executivo em cinco anos; já os senadores ficariam dez anos no posto, ante os oito atuais. Brasília|Do R7, em Brasília 09/04/2025 - 09h07 (Atualizado em 09/04/2025 - 09h07 ) twitter

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado analisa, nesta quarta-feira (8), a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que estabelece o fim da reeleição para cargos do Poder Executivo e fixa em cinco anos a duração de tais mandatos (acompanhe ao vivo acima). O relator do texto é o senador Marcelo Castro (MDB-PI). Existe a possibilidade de algum membro da comissão pedir mais tempo para análise da proposta, portanto, a votação poderia ficar para a próxima semana.

“A reeleição para cargos executivos no Brasil é um malefício. Não tem trazido benefícios ao país. Ao propor o fim da reeleição, a maioria entende que um mandato de quatro anos ficaria muito exíguo para um prefeito, governador ou presidente da República executar seus projetos. Por isso, estamos propondo estender o mandato para cinco anos”, defende Castro.

A PEC estabelece também a coincidência das datas das eleições gerais e municipais. Se aprovada, as mudanças passarão por regras de transição. Atualmente, prefeitos, governadores e presidentes da República podem ficar até oito anos no poder, de forma sequencial, se forem reeleitos.

Além disso, as eleições municipais ocorrem em intervalos de dois anos das eleições gerais. A PEC também prevê aumentar o mandato de vereadores, deputados e senadores. No caso dos dois primeiros, o tempo que o eleito poderá ficar no cargo passaria de quatro para cinco anos. Já os senadores ficariam dez anos no posto, ante os oito atuais.

