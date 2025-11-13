Alessandro Stefanutto é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (13) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Alessandro Stefanutto é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (13). O ex-presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi preso durante a nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de cobranças indevidas em aposentadorias e pensões.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 08h28 desta quinta.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Alessandro Stefanutto” são: Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba e Santa Catarina, apontou o Google Trends. Confira:

Oferecimento: Google Trends.