Ao vivo: Haddad e Tebet anunciam bloqueio no Orçamento de 2025 Ministros informaram congelamento de R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025 para garantir meta fiscal Brasília|Do R7 22/05/2025 - 15h31 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h04 )

O Ministério da Fazenda e do Planejamento e Orçamento divulgaram nesta quinta-feira (22) o relatório das despesas e receitas do segundo bimestre do ano.

Na coletiva, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciaram um congelamento de R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025 para garantir que os gastos públicos fiquem dentro da meta fiscal do governo.

Além dos ministros, participaram da coletiva os secretários-executivos Dario Durigan e Gustavo Guimarães, o secretário de Orçamento Federal, Clayton Montes, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

