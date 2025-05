Ao vivo: Lewandowski dá detalhes sobre prisão de Tuta, operador do PCC Marcos Roberto de Almeida foi preso no domingo (18), em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, enquanto tentava renovar um documento falso Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 19/05/2025 - 11h41 (Atualizado em 19/05/2025 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, participa de uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (19) para apresentar mais detalhes da prisão de Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, apontado como operador do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Tuta foi preso no último domingo (18), em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, enquanto tentava renovar um documento falso. Ele estava foragido da Justiça brasileira desde 2020 e também constava na Lista de Difusão Vermelha da Interpol.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp