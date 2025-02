6ª rodada: veja como está a classificação do Candangão BRB 2025

Na mais recente atualização do Candangão BRB 2025, o Gama lidera com 16 pontos na 6ª rodada do campeonato. O Brasiliense segue na segunda posição com 15 pontos e um jogo a menos. Paranoá e Ceilândia empatam em terceiro com 12 pontos. Capital-DF está em quinto com 10 pontos. Samambaia ocupa a sexta posição com 9 pontos. Sobradinho vem em sétimo com 5, e Real Brasília possui um ponto. Legião, ainda sem pontos, busca melhorar nas três rodadas restantes.