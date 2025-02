7ª rodada do Candangão BRB 2025 começa neste sábado com transmissão da RECORD

A 7ª rodada do Candangão BRB 2025 começa neste sábado (15) e termina na segunda-feira (17). A primeira partida será 16h no estádio Defelê, com disputa entre Paranoá e Capital e transmissão exclusiva da RECORD. No domingo, às 15h30, também no Defelê, jogam Sobradinho e Brasliense. No mesmo horário, o Legião enfrenta o Ceilandense no Bezerrão. Na segunda-feira, às 15h30, o Real Brasília joga contra Samambaia no Defelê e, às 19h30, o Ceilândia enfrenta o Gama no Abadião.