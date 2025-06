Aberto cadastramento de ambulantes para o Campus Party 2025 em Brasília

A Secretaria Executiva das Cidades iniciará o cadastramento para ambulantes interessados em trabalhar no Campus Party 2025. Serão oferecidas 50 vagas, divididas entre 40 para barracas e 10 para caixeiros. O evento ocorrerá entre os dias 18 e 22 deste mês na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.



Os interessados devem se cadastrar até as 17h no anexo do Palácio do Buriti, apresentando documento pessoal com foto, cópia e comprovante de endereço no nome do ambulante, junto com declaração de residência. O resultado será divulgado nesta terça-feira (10) no site da Secretaria.



As licenças serão entregues no dia 17 no mesmo local. Caso o ambulante licenciado não possa comparecer, deve fornecer uma procuração para um substituto. Esta edição será a maior já realizada no Distrito Federal.



