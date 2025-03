Acidente em Taguatinga deixa dois homens feridos após roubo de carro

Um homem armado com um simulacro roubou um carro próximo à Feira dos Goianos, em Taguatinga, rendeu um casal e fugiu em alta velocidade. Durante a fuga, ele causou um grave acidente que feriu dois irmãos que voltavam do trabalho para casa. Ambos foram levados ao Hospital Regional de Ceilândia, onde passaram por cirurgias. A esposa de um deles, grávida de 33 semanas, expressou o desespero e desejo de justiça, enquanto a esposa da outra vítima relatou o impacto na família, incluindo os dois filhos. Após o acidente, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi capturado pela Polícia Militar. Ele possui histórico criminal e a 17ª Delegacia de Polícia está investigando o caso.



