Acidente na BR-080 resulta na morte de três pessoas após possível ultrapassagem indevida

Na rodovia BR-080, um grave acidente envolvendo um carro, um ônibus e uma carreta resultou na morte de três pessoas. O motorista do carro morreu no local, e as outras duas vítimas, que foram levadas ao Hospital Regional de Ceilândia, não resistiram.



Investigações preliminares da Polícia Civil indicam uma ultrapassagem indevida pelo acostamento. A PRF reitera a importância de respeitar as sinalizações e anunciou a intensificação das fiscalizações nas rodovias durante o feriado prolongado de Páscoa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!