Acusado de agredir mulher em elevador de prédio no DF é investigado por furto de energia

Denúncias recentes contra o homem revelaram o furto de eletricidade em seu depósito no Setor Bernardo Sayão

Balanço Geral DF|Do R7

O homem filmado espancando a esposa em um elevador no Guará (DF) está sendo investigado por furto de energia. Ele foi preso em 6 de agosto por lesão corporal. Durante a investigação, a polícia descobriu sua posse ilegal de armas e munições. Denúncias recentes revelaram o furto de eletricidade em seu depósito no Setor Bernardo Sayão.

O empresário enfrenta três indiciamentos por lesão corporal, posse ilegal de arma e furto qualificado. Há ainda a possibilidade de o caso ser reclassificado como tentativa de feminicídio, o que aumentaria sua pena.

