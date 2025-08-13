Acusado de agredir mulher em elevador de prédio no DF é investigado por furto de energia

O homem filmado espancando a esposa em um elevador no Guará (DF) está sendo investigado por furto de energia. Ele foi preso em 6 de agosto por lesão corporal. Durante a investigação, a polícia descobriu sua posse ilegal de armas e munições. Denúncias recentes revelaram o furto de eletricidade em seu depósito no Setor Bernardo Sayão.



O empresário enfrenta três indiciamentos por lesão corporal, posse ilegal de arma e furto qualificado. Há ainda a possibilidade de o caso ser reclassificado como tentativa de feminicídio, o que aumentaria sua pena.



