Aprenda a fazer um contrafilé com molho especial e batatas rústicas

O quadro Prato Feito dessa sexta-feira (16) traz uma deliciosa receita de entrecôte, feito com contrafilé com molho especial e batatas rústicas. O prato leva ingredientes como contrafilé angus, batatas, cebola, salsinha, sal, pimenta do reino, alho e ervas finas. Além de manteiga, creme de leite fresco, molho roti, que é um reduzido de carne e legumes, pimenta verde e conhaque. Na reportagem, o chef Manoel Mendonça ensina a como fazer o preparo.