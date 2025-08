Atleta do DF representa Brasil na Copa do Mundo de Futebol Social na Noruega

Mychael Machado, um jovem de 21 anos nascido no Paranoá e treinado em São Sebastião, no Distrito Federal, será um dos representantes brasileiros na Copa do Mundo de Futebol Social na Noruega. Desde os oito anos de idade praticando o esporte, destaque no Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião, Mychael foi convocado após participar da etapa regional em Brasília .



"Estou muito feliz e ansioso para representar o Brasil", afirmou o atleta. Os treinos foram intensificados nos últimos meses, com foco em sua preparação para a competição internacional.



