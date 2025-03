Batalhão Ambiental resgata jiboia encontrada na cerca de casa em Sobradinho

Uma cobra foi encontrada em uma casa na Vila Rabelo 2, na região de Sobradinho. A proprietária do imóvel acionou os policiais do Batalhão Ambiental após encontrar a jiboia enroscada perto de uma cerca nos fundos da residência. Os militares realizaram a captura com cautela e depois soltaram o animal em uma área de mata.



