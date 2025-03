Bora de Bike: passeio ciclístico promove saúde e segurança em Planaltina de Goiás

Neste domingo (16), Planaltina de Goiás recebe o Bora de Bike, evento que reunirá mais de 5 mil ciclistas. A concentração acontece às 7 horas na Praça Central, e o percurso de 10,5 km percorre a principal avenida da cidade. O evento conta com o apoio da Polícia Militar e agentes do Detran, além da presença dos apresentadores da RECORD em trio elétrico. O prefeito destaca a importância da segurança no trânsito e a promoção do ciclismo como atividade saudável. Participantes inscritos receberão kits personalizados, com camiseta, garrafinha e mochila.



