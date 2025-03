Brasiliense sequestrado durante Carnaval no Rio é considerado desaparecido

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento de Fabrício Alves Monteiro, um morador do Distrito Federal, sequestrado durante o Carnaval com um primo e um amigo. Enquanto os dois foram libertados, o brasiliense teria sido torturado após traficantes encontrarem mensagens em seu celular ligadas a uma facção criminosa rival. Informações apontam que ele pode ter perdido partes do corpo durante a tortura.



O possível corpo de Fabrício foi encontrado no porta-malas de um carro na região de Honório Gurgel, no Rio, mas ainda precisa ser identificado. A família nega qualquer ligação com facções criminosas. A investigação continua para verificar a identidade do corpo e os detalhes do desaparecimento.



