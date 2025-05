Brasilienses são surpreendidos por neblina e visibilidade reduzida na manhã desta sexta

Os moradores do Distrito Federal foram surpreendidos por uma neblina que afetou a visibilidade em várias regiões, dificultando o trânsito em locais como Taguatinga e Eixo Monumental. De acordo com Olívio Bahia, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a neblina foi causada pela alta umidade combinada com temperaturas baixas, resultando em nuvens próximas ao solo.



A previsão para os próximos dias é de continuidade das baixas temperaturas e possibilidade de nevoeiro, com temperaturas variando entre 25°C e 27°C à tarde e umidade do ar em torno de 30%. A população deve se manter agasalhada e atenta às mudanças climáticas.



