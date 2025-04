Cachorra de 13 anos desaparece em Brasília, e tutores pedem ajuda para encontrá-la

Linda, uma cachorrinha Da raça shih-tzu de 13 anos, está desaparecida desde que foi vista pela última vez na QI 2 do Lago Norte, em Brasília. Ela recentemente passou por uma cirurgia, necessitando de cuidados especiais e medicação. Caso tenha informações sobre Linda, entre em contato com a tutora, Daniela, pelo telefone (61) 98208-2562.



