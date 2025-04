Câmeras registram suspeitos de esquartejar homem horas após crime no Riacho Fundo (DF)

Câmeras de segurança registraram momento em que suspeitos de esquartejar homem saem do prédio horas após crime no Riacho Fundo I (DF). A justiça decidiu manter a prisão dos envolvidos na morte e desmembramento da vítima, um homem em situação de rua. A polícia informou que o crime ocorreu com extrema frieza e ainda não há esclarecimento sobre a motivação. Imagens mostram parte do corpo da vítima sendo transportada dentro de uma caixa.



