Candangão BRB 2025: Paranoá vence Ceilandense em partida com sete gols

O Paranoá venceu o Ceilandense por 4 a 3 em um jogo emocionante com sete gols marcados, na 6ª rodada do Candangão BRB 2025. Thiago André abriu o placar para o Paranoá, que contou ainda com gols de Lucas Vitor e Carlos Henrique. O Ceilandense diminuiu com Breno e tentou reagir com Rony e Juninho, mas não foi suficiente. Em outro jogo da 6ª rodada, o Samambaia derrotou o Sobradinho por 1 a 0, com Ian Carlos marcando o gol da vitória.