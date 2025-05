Capital SAF aposta em Felipe Surian para reagir na Série D e mira avanço na Copa do Brasil

O Capital SAF anunciou seu novo treinador, Felipe Surian, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A equipe está na quinta colocação da Série D, com quatro pontos em quatro jogos. Surian destacou que é sempre um desafio, principalmente no Brasil, onde muitas equipes não usufruem de boas estruturas, tornando o acesso uma meta essencial.



No próximo domingo (18), o time enfrenta o Luverdense às 15h30 no estádio JK. Logo após, encara o Botafogo na Arena BRB Mané Garrincha pela terceira fase da Copa do Brasil, no dia 22 de maio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!