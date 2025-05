Capital vence o Botafogo em jogo histórico, mas se despede da Copa do Brasil

O Capital venceu o Botafogo por 1 a 0 em uma partida emocionante no Estádio Mané Garrincha, nesta quinta-feira (22). Apesar da vitória histórica sobre o atual campeão brasileiro, o time do DF deu adeus à Copa do Brasil.



Embora o Capital tenha sido eliminado do campeonato, o gol da vitória foi uma verdadeira obra de arte. Destaques do jogo incluíram defesas cruciais e jogadas de risco por ambas as equipes. Torcedores locais lotaram o estádio, mostrando apoio incondicional aos times, e celebraram o futebol apresentado na capital federal.



