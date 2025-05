‘Carmen’ e ‘O Lago dos Cisnes’ chegam a Brasília em espetáculo de balé nesta quinta

As obras "Carmen” e "O Lago dos Cisnes" chegam ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília , para uma apresentação nesta quinta-feira (29), às 20h30. Após a capital federal, a turnê seguirá para oito outras capitais, prometendo emocionar o público com excelência artística. Os ingressos podem ser adquiridos pela Bilheteria Digital.



