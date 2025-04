Casal aciona Patrulha do Consumidor após perder dinheiro em compra de imóvel

Um casal de Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, comprou uma carta de crédito de R$ 18,9 mil de uma empresa em Samambaia (DF) em busca da casa própria. Após pagar via Pix, o imóvel não foi entregue e a empresa não cancelou o contrato nem reembolsou o valor.



Desesperados após quase um ano sem solução, o casal recorreu à Patrulha do Consumidor, que mediou a devolução do dinheiro. "Foi difícil, mas conseguimos", disse Ana Cristina Santos, aliviada com a resolução do caso.



