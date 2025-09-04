Clientes acusam autoescola em Sobradinho (DF) de atrasar emissão de CNHs

Duas moradoras de Sobradinho (DF) enfrentaram problemas com uma autoescola para obter três CNHs. Mesmo após pagar R$ 7.500, os dados não foram repassados ao Detran. A autoescola alegou que o dinheiro foi parar na conta de um funcionário e não do proprietário.



Após a intervenção da Patrulha do Consumidor, a proprietária prometeu resolver a situação em três dias. "Estamos aliviadas por finalmente termos uma solução," disse uma as alunas. Caso destacou a importância de verificar a reputação dos serviços antes de contratá-los.



