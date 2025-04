Com campanha histórica, Capital encara o Botafogo nesta quarta pela Copa do Brasil

O Capital entra em campo nesta quarta-feira (30) para enfrentar o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela terceira fase da Copa do Brasil. Esta é a primeira vez que o time brasiliense alcança esta etapa da competição, marcando um feito inédito em sua trajetória.



O presidente do clube, Gordofredo Gonçalves, demonstrou confiança na equipe e ressaltou o orgulho de representar o Distrito Federal: “Viemos representar o nosso quadradinho e mostrar que Brasília tem futebol também”, afirmou.



A partida de volta está marcada para o dia 22 de maio, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.



