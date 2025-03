Comerciante de Ceilândia tem prejuízo de R$ 4 mil após série de furtos

O proprietário de uma hamburgueria em Ceilândia relatou prejuízos após uma série de furtos nas últimas semanas, totalizando R$ 4 mil. Apesar do investimento em câmeras e alarmes, a insegurança persiste. "Tudo que a gente tenta fazer de melhoria aqui do lado de fora não tem como ficar", desabafou o empresário. Imagens mostram ladrões levando lâmpadas e outros itens da área externa, agravados pela falta de iluminação pública na região. Mesmo diante das dificuldades, o empresário garante que não desistirá de manter o negócio funcionando.



