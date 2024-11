Comércio no DF deve abrir mais de três mil vagas de trabalho temporário no fim do ano

Com o fim de ano se aproximando, o comércio costuma aquecer, e a demanda por funcionários para suprir esse movimento aumenta. A partir disso, a Fecomércio-DF (Federação do Comércio do Distrito Federal) fez um levantamento com os varejistas da região e apurou que 3.700 vagas temporárias podem ser abertas no comércio em dezembro. 94% dos empresários entrevistados afirmaram que essas vagas temporárias podem ser transformadas em fixas, logo, a contratação efetiva é uma possibilidade.