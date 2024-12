Comércios de suplementos alimentares são alvos de operação em três regiões do DF

A Coordenação de Fiscalização Tributária da Secretaria de Economia do Distrito Federal desencadeou, nesta quarta-feira (4), uma operação para combater a sonegação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em estabelecimentos comerciais de suplementos alimentares.



A estimativa é que as empresas tenham omitido mais de R$ 1 milhão na venda de produtos, apenas nos últimos 12 meses. A operação "Tributum Suplementum" teve como foco a inspeção de máquinas de cartão de crédito e débito. Segundo a secretaria, as máquinas apreendidas eram registradas em CNPJs de terceiros. Essa prática indica que os comerciantes tentavam ocultar o real valor do faturamento e, assim, sonegar o imposto. Os alvos da ação foram lojas que comercializam suplementos alimentares em Águas Claras, Plano Piloto e Guará.



Ainda de acordo com a pasta, se confirmadas as irregularidades, as empresas podem ser excluídas do sistema de pagamento de tributos e ficam sujeitas a pagar multas.