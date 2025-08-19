Concurso do Corpo de Bombeiros Militar do DF oferece mais de 350 vagas

O Diário Oficial publicou o edital do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com mais de 350 vagas para soldado e oficial. Salários podem atingir R$ 15 mil. Inscrições vão de 17 de setembro a 13 de outubro, com taxas entre R$ 140 e R$ 215. Provas ocorrem de 22 a 30 de novembro, incluindo etapas como provas objetivas, físicas e específicas para especializações como condutor, operador de viaturas, músico, técnico de enfermagem, cirurgião dentista e médico. Para muitos, essa é uma chance aguardada há anos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!