Conheça os 'labubus', bonecos que viraram febre e podem custar até R$ 1.000

Os bonecos labubus, criados por um artista de Hong Kong que vive na Bélgica, estão ganhando popularidade nas redes sociais. Inspirados na mitologia nórdica, esses bonecos têm aparência de monstros e combinam elementos fofos e assustadores. Um labubu original pode chegar a custar R$ 1.000 no Brasil, enquanto as réplicas, chamadas lafufus, custam entre R$ 80 e R$ 150.



Na Feira dos Goianos, em Brasília, consumidores demonstram reações variadas aos bonecos, com muitos intrigados pela novidade e pelo impacto das celebridades na popularidade dos itens. "A criançada e os adolescentes ficam loucos, eles amam, virou realmente uma febre", comenta uma comerciante.



