Cresce a busca por empréstimos com antecipação de Imposto de Renda

A busca por empréstimos bancários que envolvem a antecipação da restituição do Imposto de Renda está em alta. Instituições financeiras oferecem valores aos contribuintes que têm direito à devolução e cobram juros sobre o montante, com uma média de 3%.



É necessário estar ciente sobre o risco de cair na malha fina, o que pode atrasar ou até impedir a restituição. Essa modalidade de crédito é usada para quitar dívidas ou emergências financeiras.



