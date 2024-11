Dani Cup Brasil: torneio de futebol infantil chega ao DF pela primeira vez

Um dos torneios mais importantes de futebol infantil chegou ao DF, pela primeira vez em oito anos: a Dani Cup Brasil. A competição ocorre no Centro de Treinamento da Sociedade Esportiva do Gama, todos os dias, até esta sexta (22). A entrada é gratuita.



Mais de 16 equipes sub-14 de todo o Brasil participam do torneio. Além de assistir às partidas, a criançada pode aproveitar a área de lazer e entretenimento.