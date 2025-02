Delegado que atirou em três mulheres segue internado em ala psiquiátrica

O delegado Mikhail Rocha e Menezes, durante um surto psicótico, atirou em três mulheres no Distrito Federal. A primeira vítima foi sua esposa, Andrea Rodrigues Machado e Menezes, que está em estado grave após cirurgia. A segunda vítima, a diarista Oscelina Moura Neves de Oliveira, perdeu um rim e parte do intestino. Já Priscila Pessoa Rodrigues, supervisora de enfermagem do Hospital Brasília, foi atingida por tiros durante uma discussão. Mikhail foi preso após fugir com seu filho. Ele está sob custódia na ala psiquiátrica, com diagnóstico de esquizofrenia.