Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Derramamento de sebo bovino interdita trecho da BR-060 em Goiás

A PRF está no local e orienta os motoristas a buscarem rotas alternativas devido à pista escorregadia

Balanço Geral DF|Do R7

Um derramamento de sebo bovino causou a interdição total de um trecho da BR-060 entre os quilômetros 27 e 12, na altura de Alexânia, Goiás. A Polícia Rodoviária Federal está no local e orienta os motoristas a buscarem rotas alternativas devido à pista escorregadia.

A concessionária responsável realiza a limpeza do asfalto, mas ainda não há previsão para a liberação da via. Testemunhas relataram que o incidente ocorreu no início do dia, tornando a pista extremamente perigosa.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • Goiás
  • Polícia
  • PRF (Polícia Rodoviária Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.