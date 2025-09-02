Derramamento de sebo bovino interdita trecho da BR-060 em Goiás

Um derramamento de sebo bovino causou a interdição total de um trecho da BR-060 entre os quilômetros 27 e 12, na altura de Alexânia, Goiás. A Polícia Rodoviária Federal está no local e orienta os motoristas a buscarem rotas alternativas devido à pista escorregadia.



A concessionária responsável realiza a limpeza do asfalto, mas ainda não há previsão para a liberação da via. Testemunhas relataram que o incidente ocorreu no início do dia, tornando a pista extremamente perigosa.



