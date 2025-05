Ex-zagueiro da Seleção Brasileira Lúcio é internado em Brasília após sofrer queimaduras

O ex-zagueiro e campeão do mundo com a Seleção Brasileira Lúcio está internado em um hospital particular no Lago Sul, em Brasília. Ele sofreu queimaduras e foi hospitalizado na última quinta-feira (15). Sua assessoria informou que Lúcio está lúcido, estável e seu estado de saúde está evoluindo bem. O hospital destacou que ele está sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar especializada.



