Expansão do metrô: novas estações e linhas são anunciadas em Samambaia e Ceilândia

O governador do Distrito Federal assinou uma ordem de serviço para expandir a linha 1 do metrô nas regiões de Samambaia e Ceilândia. O projeto, que envolve um investimento de R$ 400 milhões, prevê duas novas estações em Samambaia, uma próxima à UPA e a outra ao Centro Olímpico. Em Ceilândia, duas estações serão construídas próximas à BR-070. Além disso, foi anunciado um estudo para a implantação de uma segunda linha, que atenderá áreas como Gama e Santa Maria. A compra de 15 novos trens, projetada para dobrar a capacidade de passageiros para 420 mil por dia, também foi confirmada.



